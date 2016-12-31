Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
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cumhurbaşkanı: terör örgütlerinin başını ezeceğiz

CUMHURBAŞKANI: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ

Yeni yıl öncesi mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2017'de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız​" ifadelerini kullandı.

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:58
Puan Ver : Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz(6/10)4


Yeni yıl öncesi mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2017'de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın mesajından öne çıkan ifadeler şöyle:



"Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır' hakikatini, 15 Temmuz'un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadık. Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir.



Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarında iş dünyasında kadar her alanda bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya da devam etmektedir.



Türkiye son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır



İnşallah 2017'de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız."



 



kaynak:yenişafak








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