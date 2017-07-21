15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda bir beraat gerçekleşti.

Suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e Cumhurbaşkanının yerini söylediği ileri sürülen eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın duruşmada beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Muğla'daki davadan tahliye olan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Ankara'da devam eden ve tutuklu olarak yargılandığı Akıncı Üssü davasından yargılanmasına devam edilecek.

"BEN O DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın yerini Başyaver ali Yazıcıya bildirdiği ileri sürülen Pilot Yarbay Hüseyin Yılmaz, Mart ayındaki duruşmada adı geçen kişinin kendisi olmadığını söylemişti.

Sanık Yılmaz ifadesinde, "Olay günü çocuğumun doğum günü vardı. Saat 22.54'e kadar evimde olduğumu o gün çekilmiş fotoğraflar ile ispatlayabilirim. İsmimin karıştırıldığın düşünüyorum. Çünkü aynı isimde Hüseyin Gazi Yılmaz, Hüseyin Taşkıran ve Hüseyin Yıldırım isimli kişiler de var" demişti.

"OARAYA DARBE İÇİN GİTMEDİM"

O gece 143'üncü filoya çağrıldım. İçeri girerken cep telefonumu kontrol ettim. Darbe olduğunu gördüm. Güvenlik önlemleri de çok fazlaydı. Darbenin emir komuta ile değil, bir grubun yapmaya çalıştığını, diğer bir grubun da engellemeye çalıştığını gördüm. İçeri girdiğimde kurmay subaylar vardı. Onların da çok endişeli olduklarını gördüm. Ben darbecilere karşı görev verileceğini sanarak gittim. Ancak dışarıda da askeri alandan çıkanların halk zarar verdiği için kendimi içeride emniyette hissettim. Benden hiçbir görev talep edilmedi. Edilseydi de yapmazdım. 16 Temmuz günü öğleden sonra teslim oldum. İddia edilen söz konusu şahıs ben değilim" dedi.

Bu arada mahkeme Başkanı sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'i ayağa kaldırarak, 'Görüştüğün Hüseyin bu muydu' diye sordu. Sönmezateş ise 'Kesinlikle bu değil' dedi.

Kaynak: haberinburada