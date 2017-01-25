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CUMHURBAŞKANI MADAGASKAR'DA


CUMHURBAŞKANI MADAGASKAR'DA
Tarih : 25 Ocak 2017, 14:22
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Madagaskar'da(8/10)8


Doğu afrika turunun son durağı Madagaskar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısında konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 150 iş adamı ile Madagaskar'a geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarımda, enerjide neler yapabiliriz, bunları konuştuk" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:



Şüphesiz burada önemli olan aynı hedef etrafında kenetlenebilmektir. Birlik, güçtür, kuvvettir. Bir ve beraber olunduğunda aşılamayacak engel yoktur. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Biraz sonra da iş adamları ile bir araya geleceğiz. 2005 yılında sadece 12 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 60 milyon dolara yükseldi. İki ülkenin gerçek potansiyeli bu rakamın çok üzerinde. Türk havayollarının seferleri ile bu rakam yükselecek. Ulusal Kalkınma Projelerine Türk müteşebbislerinin ilgi duyacağına eminim.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Madagaskar  Da    haber

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