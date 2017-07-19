Fransa Genelkurmay Başkanı de Villiers, Cumhurbaşkanı Macron'un getirdiği bütçe kesintisi nedeniyle yaşadıkları tartışmanın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, istifa etti. İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan de Villiers, uygulanan finansal kısıtlamalar nedeniyle Fransa ordusunun işinin giderek daha zorlaştığını ifade etti. 61 yaşındaki Pierre de Villiers, 2014'te Fransa Genelkurmay Başkanı olmuştu.

"FRANSA HALKININ KORUNMASINI GARANTİYE ALACAK KİŞİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün 09.30'da sıralarında yapılan açıklamada, "Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle Fransa ve Fransa halkının korunmasını garantiye almak için gerekli gördüğüm savunma gücünü, sağlamlığını güvenceye alabilecek kişi olarak görmüyorum" ifadesi kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI İSTİFAYI KABUL ETTİ

Bunun bir sonucu olarak istifasını sunduğunu belirten de Villiers, istifasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildiğini belirtti.

DE VİLLERS: KENDİMİ ÖPTÜRTMEM

De Villiers, 13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" demişti.

MACRON "SİZİN KOMUTANINIZ BENİM" DEMİŞTİ

Ulusal Bastille Günü vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Macron da ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin komutanınız benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Villiers'e cevap vermişti.

Kaynak: haberinburada