

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yapıyor.







Bugün Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıldönümü. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. 151 eseri açıyoruz. 151 eseri teker teker saymak mümkün değil. Bugün tek bir törenle 4 milyar liralık yatırımı hizmete açıyoruz.Milletimiz bu hizmetleri görüyor. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 14 yıldır eser siyasetini tercih ettik. "Aka kara, karaya ak" demeyi marifet sananlara inat gece gündüz ürettik, hizmet getirdik. 2003'ten bugüne 5,9 büyüdük.







kaynak:yenişafak