UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 2-1 yendiği maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti.

ERDOĞAN DA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'de olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe'nin maçına teşrif etti. Maçın başlamasına yaklaşık 5 dakika kala tribündeki yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanındaki yerini aldı.

Kaynak: haberinburada