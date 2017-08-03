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CUMHURBAŞKANI, FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI İÇİN ÜLKER STADI'NA GELDİ


Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı İçin Ülker Stadı'na Geldi
Tarih : 03 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı İçin Ülker Stadı'na Geldi(8/10)4

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 2-1 yendiği maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti.

ERDOĞAN DA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'de olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe'nin maçına teşrif etti. Maçın başlamasına yaklaşık 5 dakika kala tribündeki yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanındaki yerini aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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