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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şampiyon Millilerin Keyifli Sohbeti: Allahına Kurban Cumhurbaşkanım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şampiyon Millilerin Keyifli Sohbeti: Allahına Kurban Cumhurbaşkanım

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA ŞAMPİYON MİLLİLERİN KEYİFLİ SOHBETİ: ALLAHINA KURBAN CUMHURBAŞKANIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna temasları sırasında bir toplantısını yarıda keserek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı tebrik etti. Telefon görüşmesi, ilginç diyaloglara sahne oldu.

Tarih : 10 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şampiyon Millilerin Keyifli Sohbeti: Allahına Kurban Cumhurbaşkanım(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan Ukrayna temaslarına devam ettiği sırada İstanbul'da oynanan Avrupa Kupası'nda Ampute Milli Takımımız İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Erdoğan, mevkidaşı Poroşenko ile yaptığı basın toplantısının ardından girdiği bir toplantıyı yarıda keserek, milli takımla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ait görüntüleri resmi twitter hesabından paylaşan Erdoğan ve milliler arasındaki ilginç diyaloglar da kameraya yansıdı.

"GOL YİYİNCE BEYNİMİZE İNME İNDİ"

"Döndükten sonra sizi Külliye'de bekleyeceğim" diyen Erdoğan'a takımdan "Allah'ına kurban sayın Cumhurbaşkanım" cevabı gelince Erdoğan şunları söyledi:

Benim Bilal oradaydı. Esra kızım, torunlarım oradaydı. Golü yiyince beynimize inme indi. Neyse ki uzatmada golü attık. Tekrar tebrik ediyorum. Toplantıdan arıyorum. Bütün arkadaşlara selamlar sevgiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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