Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı.

ÇAKI GİBİ ASKER

Tuzla Piyade Okulu'nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine İstanbul Hasdal 77'nci Piyade Komutanlığı'nda askerliğini yapan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, askeri üniformayla, 'çakı gibi asker' olarak fotoğrafta yer alıyor.

Kaynak: haberinburada