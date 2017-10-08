CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN ASKERLİK FOTOĞRAFI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevini yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf, yıllar sonra ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı.
ÇAKI GİBİ ASKER
Tuzla Piyade Okulu'nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine İstanbul Hasdal 77'nci Piyade Komutanlığı'nda askerliğini yapan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, askeri üniformayla, 'çakı gibi asker' olarak fotoğrafta yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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