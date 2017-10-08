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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Askerlik Fotoğrafı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN ASKERLİK FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevini yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf, yıllar sonra ortaya çıktı.

Tarih : 08 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Askerlik Fotoğrafı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı.

ÇAKI GİBİ ASKER

Tuzla Piyade Okulu'nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine İstanbul Hasdal 77'nci Piyade Komutanlığı'nda askerliğini yapan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, askeri üniformayla, 'çakı gibi asker' olarak fotoğrafta yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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