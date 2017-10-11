CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZCÜSÜ KALIN, BELGRAD'DA TUNA NEHRİ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
Müziğe olan ilgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri türküsünü söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri türküsünü söyledi.
TUNA NEHRİ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
Müziğe olan ilgisi ile de tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sırbistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Hamza Yerlikaya tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Sözcü İbrahim Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri türküsünü söylüyor.
"BELGRAD'DA İBRAHİM KALIN HOCA..."
Bir masada otururken Tuna Nehri'ni söyleyen İbrahim Kalın'a çevresindekiler de eşlik etti. Hamza Yerlikaya, Kalın'ın videosunu, "Belgrad'da İbrahim Kalın Hoca 'Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, şanı büyük Osman Paşa' türküsü" notu ile paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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