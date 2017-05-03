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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RUSYA ZİYARETİ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RUSYA ZİYARETİ
Tarih : 03 Mayıs 2017, 10:01
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Ziyareti(5/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında 2015'in Aralık ayında yaşanan uçak krizinin ardından beşinci kez bugün Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya gelecek.



Erdoğan'ın, Putin'in davetlisi olarak geleceği Soçi'de, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Ziyaretin, Türkiye-Rusya diyalog sürecinde, "üst düzey temas trafiğinin devamı" olarak görülmesi gerektiği belirtiliyor.



Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında savunma sanayisinden turizm ve ticarete kadar ikili konular ele alınırken bölgesel konular da etraflı bir şekilde değerlendirilecek.



Görüşmede, Rusya'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Türk vatandaşlarının çalışma izinleri, vize ve şirketlere yönelik faaliyet yasaklarının da görüşülmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasında 2015'in Aralık ayında yaşanan uçak krizinden bu yana St. Petersburg, Çin, İstanbul ve Moskova'nın ardından bugün beşinci kez Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya gelecek.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  In  Rusya  Ziyareti    haber

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