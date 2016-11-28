

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ile ilgili 50 kişi hakkında dava açıldı.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz akşamı düzenlenmek istenen suikast girişiminin iddianamesi Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlandı. 4 ayda hazırlanan iddianame de ‘FETÖ/PDY Silâhlı Terör Örgütü lideri olan şüpheli Fetullah Gülen de Türk Ceza Kanununun 220/5 maddesinde yer alan "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." hükmü gereğince iddianamede şüpheli sıfatıyla yer' aldı.







kaynak:akşam