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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAKAM ARACI ÖNÜNDE İZDİHAM YAŞANDI


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makam Aracı Önünde İzdiham Yaşandı
Tarih : 06 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makam Aracı Önünde İzdiham Yaşandı(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil için geldiği memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'nde adını taşıyan üniversiteye ait konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın inşaat bölgesinden ayrılışı sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunmak isteyenler de izdihama neden oldu.

KONUT İNŞAATLARINI ZİYARET ETTİ

Geceyi Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.30 sıralarında konutundan çıkarak bölgede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Ada Camii Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne ait yapımı süren konut inşaatlarını ziyaret etti.

ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Basına kapalı ziyaret ve incelemeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat firması yetkilileriyle bir araya gelerek toplantı yaparak inşaat hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı ardından şantiye alanını da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle anı fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yapımında sona gelinen yöre mimarisindeki 2 katlı konutun içerisine de girerek incelemelerde bulundu.

İZDİHAM YAŞANDI

Konut inşaatı incelemeleri sonrası şantiye alanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına kendisini yol kenarında bekleyenlerin yola atlması üzerine izdiham oldu. Bunun üzerine duran makam aracı içerisinden Erdoğan kendisini selamlamak isteyen kalabalıkla bir süre sohbet etti.

KALABALIK ARACIN ÖNÜDEN ÇEKİLMEDİ

Toplananlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu, fotoğraf çektirmek istedi. Uzun süren sohbet sonrası kalabalık korumaların uyarılarını dikkate almayarak makam aracının önünden çekilmek istemedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan makam aracı diğer şeride geçerek yoluna devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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