CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAKAM ARACI ÖNÜNDE İZDİHAM YAŞANDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil için geldiği memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'nde adını taşıyan üniversiteye ait konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın inşaat bölgesinden ayrılışı sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunmak isteyenler de izdihama neden oldu.
KONUT İNŞAATLARINI ZİYARET ETTİ
Geceyi Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.30 sıralarında konutundan çıkarak bölgede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Ada Camii Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne ait yapımı süren konut inşaatlarını ziyaret etti.
ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Basına kapalı ziyaret ve incelemeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat firması yetkilileriyle bir araya gelerek toplantı yaparak inşaat hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı ardından şantiye alanını da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle anı fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yapımında sona gelinen yöre mimarisindeki 2 katlı konutun içerisine de girerek incelemelerde bulundu.
İZDİHAM YAŞANDI
Konut inşaatı incelemeleri sonrası şantiye alanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına kendisini yol kenarında bekleyenlerin yola atlması üzerine izdiham oldu. Bunun üzerine duran makam aracı içerisinden Erdoğan kendisini selamlamak isteyen kalabalıkla bir süre sohbet etti.
KALABALIK ARACIN ÖNÜDEN ÇEKİLMEDİ
Toplananlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu, fotoğraf çektirmek istedi. Uzun süren sohbet sonrası kalabalık korumaların uyarılarını dikkate almayarak makam aracının önünden çekilmek istemedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan makam aracı diğer şeride geçerek yoluna devam etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye, 2 Yıllık Maratonun Ardından Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği Diyalog Ortağı Oldu
- Uludağ'a Manzara İzlemeye Gitti, 70 Metrelik Uçurumdan Düşüp Öldü!
- Üst Katındaki Tadilat Sesine Kızan Kadın, Oturduğu Evi Benzin Döküp Yaktı
- Hayallerine Kavuşamayan Genç Kız, Can Olup Hayallere Kavuşturdu!
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri: Mesele Avrupa'yı Arkana Almakta Değil
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Arsenal, Chelsea'yi Penaltılarda 4-1 Yenerek Community Shield Kupasını Aldı
- Fikret Orman Gözünü Kararttı: Bonservisini Alacağız
- Beşiktaş'ta Lens'in Transferinin Ardından Ryan Babel'e Yol Göründü
- Nice İle Anlaşan Sneijder, Pazartesi Günü Sağlık Kontrolüne Girecek
- Pierre Webo: Aykut Hoca Beni İsterse Hemen Gelirim
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail, Katar Merkezli El Cezire Kanalını Kapatacak
- Venezuella'da Bir Grup Asker Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulundu
- Londra'daki Akıllı Sokak, Üzerinden Yüründükçe Enerji Üretiyor
- Füze Denemelerinden Vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye Bm'den Yeni Yaptırımlar
- Trump'ın Televizyon Yıldızı Olan Eski Eşi, Türkiye Hayranı Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar