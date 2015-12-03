O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki ilginç mesaj...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAKİ İLGİNÇ MESAJ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki ilginç mesaj...

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:49
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konuşmasındaki İlginç Mesaj...(8/10)6


Rusya ile yaşanan krizi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında şöyle dedi:

 

"Suriye ile ilgili görüş farklılığımız olan  ülkelere karşı özel bir husumetimiz yoktur. Bununla birlikte egemenlik  haklarımızla ilgili hassasiyetimizden en küçük bir taviz vermemizi de kimse  bizden beklemesin. Bu millet aç kalır, açıkta kalır ama asla istiklalinden  vazgeçmez.

 

Sokullu Mehmet Paşa, İnebahtı Savaşı ile ilgili, 'Biz Kıbrıs'ı almakla  sizin kolunuzu kestik, sizse İnebahtı'nda bizim sakalımızı traş ettiniz' diyor.  Kesilen kol yerine gelmez ama kesilen sakal daha gür olarak yeniden çıkar.  Türkiye, bugün de kendisine dost olanlara kazandıran, husumet besleyenlere  kaybettiren bir konumdadır."

 








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  In  Konuşmasındaki  İlginç  Mesaj    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER