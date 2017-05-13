CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇİN'DEKİ TEMASLARI BAŞLADI.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la görüştü.
Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Four Seasons Hotel'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
kaynak:sabah
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