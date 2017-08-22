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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Adil Öksüz'le İlgili Çok İlginç Bir Detay Canlı Yayında Açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI, ADİL ÖKSÜZ'LE İLGİLİ ÇOK İLGİNÇ BİR DETAY CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, ABD Konsolosluğunun Adil Öksüz'ü üzerine kayıtlı ve bilinen numarasından değil, 15 Temmuz gecesine özel kullandığı ve kimsenin bilmediği kayıt dışı bir numaradan aradığını açıkladı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Adil Öksüz'le İlgili Çok İlginç Bir Detay Canlı Yayında Açıkladı(10/10)6

Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, bu akşam 15 Temmuz'la ilgili çok ilginç bir gerçek gün yüzüne çıktı.

"ADİL ÖKSÜZ NEDEN ABD TARAFINDAN ARANDI?"

Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulan programda konuklardan Mete Yarar, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'da yakalandıktan sonra ABD Konsolosluğu tarafından arandığı ortaya çıkmıştı. ABD'den yapılan açıklamada, Öksüz'ün "pasaportunun iptal edildiği bildirilmek için" arandığı söylenmişti. Mete Yarar, bu telefon görüşmesinin yeterince incelenmediğini ve bu ilişkinin netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD, ADİL ÖKSÜZ'Ü BİLEMEYECEĞİ BİR NUMARADAN ARADI

Bu sırada programa Ankara'dan katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın söz alarak çok ilginç bir gerçeği ilk kez canlı yayında açıkladı. Aydın, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'da Konsolosluk tarafından arandığı numaranın, Öksüz'e kayıtlı resmi bir numara olmadığını, Öksüz'ün bu numarayı darbe gecesine özel olarak kullandığını ve numaranın başkasının üzerine kayıtlı olduğunu açıkladı.

Yani ABD Konsolosluğu'nun Adil Öksüz'ü aradığı numaradan Öksüz'e ulaşabileceğini bilmesi imkansızdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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