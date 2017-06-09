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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BU UÇAKLA KAÇIRACAKLARDI!


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BU UÇAKLA KAÇIRACAKLARDI!
Tarih : 09 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bu Uçakla Kaçıracaklardı!(5/10)3


FETÖ cuntası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yurt dışına kaçırmak için hain planlar yaptı. Bu girişim Akıncı Üssü İddianamesi'nde tek tek anlatıldı. Buna göre İsviçreli Albinati Hava Yolları'na ait özel uçak Dalaman Havalimanı'nda beklemeye başladı. İçinde 3 ajan vardı. Darbe girişimi başarısız olunca apar topar havalandı. Uçağın havalimanına iniş ve kalkışına ilişkin yazışmalar ise ABD'den yapılmıştı...

Türkiye, 15 Temmuz gecesi tarihinin en kanlı girişimini yaşadı. FETÖ'nün teröristleri darbe yapmaya kalkıştı. FETÖ cuntasının hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da vardı. Darbeciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın yaptı. Hainler neyse ki amacına ulaşamadı. Bu kanlı girişimdeki küresel ağ ise Akıncı Üssü İddianamesi ile ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç, 481 kişinin yer aldığı Akıncı Üssü İddianamesi'ni tamamladı. İddianamenin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği açıklandı. Söz konusu iddianamede FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı yurt dışına kaçırmak için yaptığı planlar tek tek anlatıldı.



 



kaynak:ahaber








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