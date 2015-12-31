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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ YIL MESAJI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ YIL MESAJI
Tarih : 31 Aralık 2015, 13:03
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajı(9/10)6


Türkiye'nin bölücü terör örgüt sorununu bitireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücü terör örgütünün üstesinden gelecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. Güvenlik güçlerimiz, hem dağları, hem de şehirleri, karış karış teröristlerden temizliyor, temizlemeye devam edecek. 2015 yılı içinde ülke içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 100'ü bulmuştur. Bu dönemde şehit verdiğimiz 200 güvenlik görevlimiz ve olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız, en büyük üzüntü kaynağımızdır. Bir kez daha şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.








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