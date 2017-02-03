CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜÇ ÜLKEYE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Şubat'ta Bahreyn, 13-14 Şubat'ta Suudi Arabistan ve 14-15 Şubat'ta Katar'a ziyarette bulunacak.
kaynak:habertürk
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