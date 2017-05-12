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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TRUMP AÇIKLAMASI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TRUMP AÇIKLAMASI
Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:35
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması(6/10)8


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin 'Yapacağımız görüşme virgül mesafesinde değil, nokta mesafesinde olacaktır. Şu ana kadar yazılı, görsel medyada yer alan bütün ifadeleri çok da önemsemiyorum Asla biz terör örgütünü Amerika'nın yanına yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi Putin'e de söylediğim için, Rusya'ya da yakıştıramıyoruz' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi: ""Modern İpek Yolu girişimine Türkiye olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı bu projenin halkalarıdır. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bu vesile ile bir kez daha tescil edilecektir. Yapacağım görüşmelerde bu hususların altını çizeceğim."



TRUMP GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEM MADDELERİ



"Çin'den sonra ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeceğiz. Önemli konuları, gerek ikili ilişkiler, gerekse bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, başta DEAŞ olmak üzere, terörle mücadele, Suriye, Irak, mülteci konularında görüş alışverişinde bulunacağız. FETÖ gündemimizde en üst sırada yer alacaktır."



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Trump  Açıklaması    haber

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