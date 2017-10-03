Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziyelerini iletti.

SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani'yi ve oğlu Kubat'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'ye Allah'tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

Kaynak: haberinburada