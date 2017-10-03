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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALABANİ'NİN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani'nin Ailesine Taziye Telefonu
Tarih : 03 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani'nin Ailesine Taziye Telefonu(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziyelerini iletti.

SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani'yi ve oğlu Kubat'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'ye Allah'tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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