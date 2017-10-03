CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALABANİ'NİN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziyelerini iletti.
SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani'yi ve oğlu Kubat'ı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'ye Allah'tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.
Kaynak: haberinburada
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