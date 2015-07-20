

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü törenlerine katılmak için KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında Suruç'taki patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, patlama haberini uçağa bindikleri anda aldığını söyledi ve terör eylemini lanetlediğini vurguladı.







İşte Erdoğan'ın açıklamaları:







Öncelikle, sayın cumhurbaşkanı'nın 20 Temmuz 74 ve 41 yıl sonra bugün yapılacak yıl dönümü kutlamalarında bizleri de aralarında görme talebine davetine çok teşekkür ediyorum. mübarek ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabi bu arada, bugün saat 13:00 sıralarında Suruç'ta maalesef bir terör eylemi sonucunda 28 vatandaşımızın ölümü ve bunun yanında ciddi sayıda yaralıların oluşu bizleri teessüre boğmuştur. Bu vahşeti işleyenleri ben de şahsım olarak, milletim adına lanetliyorum, kınıyorum.