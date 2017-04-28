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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI!


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI!
Tarih : 28 Nisan 2017, 12:14
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması!(8/10)6


İşte konuşmasından satır başları:



Zirvenin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dilerim.



Karşı karşıya olduğumuz belirsizlikler nedeniyle geleceği kestimekte, tahmin yapmakta hepimiz zorlanıyoruz.



BM Güvenlik Konseyi ve AB'nin itibarı birkaç ülkenin çıkar hesabına kurban ediliyor.



Şu gerçeklerin idrak edilmesi gerektiğine inanıyorum ya mevcut mekanizmalara format atacak ya da karamsarlığın sarmasına izin vereceğiz.



Burada dün yaşanan bir olayı paylaşmak istiyorum. Dün Makedonya'da yaşananları hep birlikte takip ettik. Ülkede yaşanan hadiseler endişe vericidir. Olaylarda zarar gören herkese ülkem adına geçmiş olsun diyorum. Dost ve kardeş Makedonya'nın bir an önce huzura kavuşmasını diliyoruz.



Hiçbirimiz başka ülkelerde yaşanan sorunlardan azade değiliz. Demokrasiye inanıyorsak, istenilen neticeyi alsak da almasak da seçimin bir mağlubu bir galibi olacaktır. Kaybedenlerin kazananlara saygı göstermesi gerekir.



Nükleer testler, balistik füzeler kadar Afrika'daki kıtlık da istikrarı tehdit ediyor. Güçlünün çıkarlarını ön plana koyan bir yapı güvenlik ve istikrar tesis edemez.



Esed rejiminin kendi halkını pervasızca katletmesi geçmişte işlediği suçların da yanına kar kalması değil midir. Katil Esed devlet terörü estirmektedir.Bu bizim insani sorumluluğumuzu ortadan kaldırmıyor. Gereken işbirliği sağlansaydı geçen yıl ki Brüksel saldırıları gerçekleşebilir miydi?



Bu manzara karşısında yapılmassı gereken bellidir. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Başka çare yok.  Böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz.



Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder. Yemen, Mısır ve Libya'da mili iradeden yana tavır aldık. Suriye'de ilk günden itibaren halkın meşru taleplerinin yanında olduk. Onları yalnız bırakmadık.  



DEAŞ'a şimdiye kadar ki en ağır darbeyi indirdik. 3 bin DEAŞ'lıyı o topraklarda etkisiz hale getirdik. 50 bin kişinin ülkesine dönmesini sağladık.



Eğer güvenli bölge kurulmuş olsaydı Suriyeli ülkesini terk etmeyecekti. Oralarda konutlar inşa edip, yeni şehirler kuracaktık.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Suriye  Açıklaması    haber

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