CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında, bir grup CHP'linin alkışlar eşliğinde slogan atarak, Erdoğan'a hakaret ettikleri belirtildi.
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