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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STAT MÜJDESİ!


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STAT MÜJDESİ!
Tarih : 20 Mart 2017, 12:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, Ankara'da yapılacak yeni bir stadın müjdesini verirken şu ifadeleri kullandı:



"İnşallah Ankara 19 Mayıs Stadı'nı yıkıyoruz onun yerine 35-40 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyum yapmaktayız. İhale aşamasında. Onu da süratle bitirip futbolun hizmetine sunacağız. Başkent'te örnek bir stadyumumuz yok. İstanbul güzel bir noktaya geldi. Bir kere olimpiyat yapmış olanlara ikinci kez olimpiyatlar verdiler. Oralarda dönen dolapları gördüm, biliyorum. Olimpiyatlar için altyapıda ciddi mesafeler katettik. İstanbul'un yanında Erzurum, Antalya, Trabzon, Mersin pekçok şehrimiz uluslararası müsabakalar için daima hazır durumdalar."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Stat  Müjdesi    haber

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