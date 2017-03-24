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cumhurbaşkanı erdoğan'dan sneijder'e övgü!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SNEİJDER'E ÖVGÜ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamalarda Hollanda'ya sert sözlerle yüklenirken, Galatasaraylı Sneijder'i övdü.

Tarih : 24 Mart 2017, 09:47
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sneijder'e Övgü!(5/10)7


NELER YAŞANMIŞTI?



Hollanda Milli Takımı'nın kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, bir gazetecinin "Son haftalarda Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz seni ne kadar rahatsız etti?" sorusuyla ilgili olarak Türkiye lehine açıklamalarda bulunmuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Sneijder  E  Övgü    haber

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