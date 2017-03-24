

NELER YAŞANMIŞTI?



Hollanda Milli Takımı'nın kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, bir gazetecinin "Son haftalarda Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz seni ne kadar rahatsız etti?" sorusuyla ilgili olarak Türkiye lehine açıklamalarda bulunmuştu.







kaynak:sabah