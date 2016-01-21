

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendine aydın diyen bir avuç lümpenin yönettiği Türkiye yok artık. Cem Karaca bunlara 'yarım porsiyon aydın' derdi. Bence Karaca bonkör davranmış. Bugün aydın geçinenler çeyrek porsiyon bile etmiyorlar." dedi.







Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 19. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. 'Suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere yüklenen Erdoğan, "Bir hukuk devleti olan Türkiye'de akademisyenlerin suç işleme imtiyazı yok. Şimdi ben bunları eleştiriyorum ya hemen düşünce özgürlüğü diye isyan ediyorlar. Ben eleştirince düşünce özgürlüğüne saldırı. Birazcık aydın namusu taşıyan eleştirmek kadar eleştiriyi de hazmeder. Bunlar sadece vicdansız değil, aynı zamanda ahlak yoksunu." diye konuştu.







Muhtarların milletimizin adeta kılcal damarları olduğunu savunan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu bakımdan sizlerin görüşleri bizim için çok önemlidir. Tek parti CHP'si dönemini anlatmak için sıkça kullanılan bir şey vardı. 'halk plajlara hücum etti, vatandaş denize giremedi' diye. Bunlar kendi esamelerinin okunmayacağını bildikleri için halkın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanmasını hazmedemiyorlar. Artık sözün de yetkinin de milletin elinde olduğu yeni Türkiye'nin inşası sürecindeyiz."