

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Paris'te kendisiyle görüşme talebini sonuçsuz bırakan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok sert tepki verdi. Erdoğan, Putin'in Türkiye'nin, DAEŞ'in sattığı petrolü aldığı ve Rus liderin “Türkiye, uçağımızı DAEŞ ile olan petrol ticaretini korumak için düşürdü” iddiasıyla ilgili, “Böyle bir şey ispat edildiği anda bu makamda durmam. Sayın Putin'e soruyorum. Sen o makamda durur musun?” diyerek rest çekti. Putin'in ilk önce Suriye rejimine petrol satan Suriye ve Rus vatandaşı George Haswani'nin hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, petrol kaçakçılığı yapanların enselendiğini söyleyerek, “Terör örgütleriyle petrol alışverişi yapacak kadar haysiyetsiz değiliz” dedi.



‘RADAR TESPITLERINI ÖNLERINE KOYDUK'



“Hollande ile görüştüm. Türkiye-Fransa ilişkilerini, bölgedeki gelişmeleri, Rusya-Türkiye arasındaki gelişmeleri değerlendirdik. Hollande, Moskova'ya gitmişti, onu değerlendirdik. İyi niyetimizi ortaya koyuyoruz. İlk günden Putin ile görüşme isteğimizi belirttik. Süreci takip ediyoruz. Rusya'dan birçok açıklama yapılıyor. Bunları izliyoruz. Bunları radar tespitleriyle beraber önlerine koyduk. Suriye'den milliyeti bilinmeyen iki uçağın hava sahamıza gelmesini kendilerine belgelerle anlattık. Onların da bunu bildiğini görmek beni mutlu etti. Değişik kanallardan zaten kendilerine bu bilgiler ulaşmış vaziyette”



‘ORTODOKS RAHIP DINI IŞLEMLERI YAPTI'



“İşin anlamlı yanı, hava sahamızda 5 dakikada 10 kez Suriye topraklarında uyarılan ve milliyeti bilinmeyen iki uçak bizim hava sahamıza girdikten sonra bir tanesi 17 saniye içinde Suriye sınırına geçiyor. İkinci uçak F16'larımız tarafından vuruluyor ve Suriye topraklarına düşüyor. Uçağın içindeki iki pilottan biri Suriyelilerin eline geçiyor, diğeri oradaki Türkmenlerin eline ölü olarak geçiyor. Orada birçok örgüt, aşiret var. Hatay Valiliği'mizin girişimiyle onu alıp Ankara'ya getiriyoruz. GATA'da gerekli işlemler yapılıyor. Saat 10.30 gibi Rusya tarafına veriliyor. Dini işlemler de Ortadoks rahip tarafından yapılıyor”



‘HASWANI'NIN HESABINI VERSINLER'



“Sabırla, teenniyle bu süreci devam ettirmenin gayretinde olduk. Stratejik ortak konumuna gelmiş iki ülke... Böyle duygusallıklarla dolu açıklamalarda bulunmayı doğru bulmadığımızı belirttik. Hele Türkiye'nin DAİŞ'ten petrol alıyormuş gibi bir yakıştırmayı kabul etmemiz imkânsız. Ahlaki bulmuyoruz. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir konuyu konuşmak, laf ola beri gele olmaz. İddialar belgeyle öne sürülür. Belge varsa, ortaya konsun, görelim. Petrol kaynağımız belli. Rusya, İran, Azerbaycan, Irak, Cezayir, Katar ve Nijerya'dan alıyoruz. DAİŞ terör örgütünden petrol alanlardan birinin Rus ve Suriye vatandaşı olduğu ABD Hazine Bakanlığı'nca belirlenen George Haswani'dir. Suriye rejimine petrol satmaktadır. Önce bunun hesabını versinler.”



‘ENSELERIZ, HAYSIYETSIZ DEĞILIZ'



“Kendilerine göre iftira at tutmazsa iz bırakır, bu onların geleneğinde var. İftiralarla bu iş yürümez. Çok iddialı bir şeyi de ortaya koyalım. Böyle bir şey ispat edildiğinde bizim milletimizin asaleti şunu gerektirir. Ben bu makamda durmam. Sayın Putin'e soruyorum. Sen o makamda durur musun? Bu kadar açık konuşuyorum. Bunu burada görüştüğüm bazı liderlerle de paylaştım. Bilgim dahilinde asla böyle bir şey olmamıştır. Petrol kaçakçılığı yapanları enseleriz, gereğini de yapmaya devam edeceğiz. Terör örgütleriyle petrol alışverişi yapacak kadar haysiyetsiz değiliz. Obama ile de bu konuları ağırlıklı olarak görüşeceğiz.”



‘15 ARALIK IÇIN GELIŞMELERI GÖRECEĞIZ'



(Rusya ile 15 Aralık'ta Moskova'da gerçekleşecek toplantı) “Bu bir davet değil, bu toplantı bizim mutadımızdır. Ama şu an o taraftan bir açıklama gelmedi. O nedenle açıklama yapmak doğru olmaz. Gelişmeleri göreceğiz.”



‘TAŞLARI DÖKERIZ'



(Türkiye yaptırım uygular mı?) “Sabırlı olun. Duygusal davranmayalım. Eteklerde ne kadar taş var dökülsün. Ondan sonra bizde de varsa, dökmeye başlarız. Devletler arasında iplerin koparılması olmaz. Bir iplik de olsa bu bağı tutmak önemlidir. Biz bağı korumaya gayret ediyoruz. Kopmasını istemiyoruz. Rusya bunu nasıl sürdürecek göreceğiz. Biz de gelişmelere göre nihai karar vereceğiz. Türkiye kabile devleti değildir. Aynı masayı paylaştığımız ülkenin bu tür bir şey yapması hazmedilir değil.”



LİDERLERLE GÖRÜŞME MARATONU



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, konferansta ilk olarak, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bir araya geldi ve terör olaylarında ölenler için taziyelerini iletti. Erdoğan'ın dün görüştüğü liderler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da yer aldı. Erdoğan, bugün de ABD Başkanı Barack Obama ile saat 09.30'da OECD'nin ABD rezidansında bir araya gelecek.