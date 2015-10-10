

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Saldırı kardeşliğimizi, geleceğimizi hedef almaktadır. Göstereceğimiz dayanışma en anlamlı cevap olacaktır. Devletimiz olayı aydınlatmak için tüm gücüyle çalışmaktadır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki patlamaya ilişkin, "Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız, hep birlikte de karşısında olmak mecburiyetindeyiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, birçok vatandaşın yaralandığı ve hayatını kaybettiği Ankara Tren Garı önündeki terör saldırısını, büyük bir teessürle öğrendiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız, hep birlikte de karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Teröre en büyük desteği, terör eylemleri ve terör örgütleri karşısında çifte standartla hareket edenler vermektedir. Daha önce değişik yerlerde askerimize, polisimize, korucularımıza, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı yapılan terör eylemleri ile bugün Ankara Tren Garı'nda sivil vatandaşlarımızı hedef alan terör saldırısı arasında hiçbir fark yoktur. Millet olarak, özellikle de siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve medya olarak, bu saldırıların tümüne karşı, aynı duyarlılıkla, aynı samimiyetle, aynı insani ve ahlaki duruşla tavrımızı ortaya koymalıyız."



Diğer terör eylemleri gibi Ankara Tren Garı'ndaki saldırının da birliği, beraberliği, kardeşliği ve geleceği hedef aldığını aktaran Erdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Bu saldırı karşısında göstereceğimiz dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anlamlı cevap olacaktır. Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenlerin amacı, farklı toplum kesimlerini birbirine düşürebilmektir. Bu konuda herkesi sorumlu davranmaya, dikkatli hareket etmeye, terörün yanında değil karşısında yer almaya davet ediyorum. Devletimiz, tüm birimleriyle bu olayı aydınlatmak için çalışmaktadır; faillerin en kısa zamanda belirleneceğine ve adalete teslim edileceğine inanıyorum. Milletimizin huzurunu, ülkemizin güven ve istikrar ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."