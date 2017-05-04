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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZGE'NİN BABASINA TELEFON


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZGE'NİN BABASINA TELEFON
Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:23
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özge'nin Babasına Telefon(5/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğretmeye çalışan alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye her türlü desteği vereceklerini söyledi.



13 GÜNLÜKKEN SOL BACAĞI DİZİNİN ALTINDAN KESİLDİ



Antalya'nın Kepez İlçesinde alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın 'Özge' isimli bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için bir özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede damar yolu henüz iyi olmadığı için bebeğen sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı, dizinin altında kesildi.



 



kaynak:habertürk








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