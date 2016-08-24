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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tarih : 24 Ağustos 2016, 12:16
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen engelli vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmelerine ilişkin atama ve kura töreninde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah 04.00 itibariyle Suriye'nin kuzeyinde sürekli ülkemizi oradan tehdit eden terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz güvenlik güçlerimiz başlatmış durumda. Bir millet şüphesiz ki onuruyla, gururuyla vardır. Bir millet istikbal mücadelesine iman etmesiyle vardır. Şu anda da ne yazık ki Suriye'den ülkemize Gaziantep Kilis tüm bu bölgelere yapılan bu saldırılar işi bir yere kadar getirdi. Artık son dedik, bu işin burada noktalanması lazım ve bu sabah 04.00 itibariyle süreç başladı" dedi.








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