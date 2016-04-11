

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;







Bu organizasyonu hazırlayan Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı olduğum günden beri şehrin mimarisine dikkat ediyorum. Belediye Başkanlığı dönemimde İstanbul'un dörtte üçü imar tekniği anlamında kaçaktı. Esenler havaalanı mahallesinde kentsel dönüşüm yapılan bölgeler hazırdır. Anahtarları teslim edilecektir. Esenler'de ilk kazmayı vurduğumda demiştim; bizim derdimiz yuva yıkmak değil, ailelerin daha güvenli ve huzurlu evlerde oturmasıdır.







"MALUM ODA..."







Biz yapmak için mücadele ederken birileri de yıkmak derdinde. Ne zaman bir kentsel dönüşüm çalışmasına girsem malum oda hemen mahkemeye koşuyor. Sizin derdiniz yapmak mı yıkmak mı? Ama bir sonuç alabiliyorlar mı hayır, hiç bir sonuç alamıyorlar.







"TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN İLÇELERDE İMAR ÇALIŞMALARI BAŞLADI"







Güneydoğu'da kanallar kazılıyor. Ama dertleri bir elektrik tesisatını, su tesisatını yapmak değil. Amaçları güvenlik güçlerinin o bölgelere girmesini engellemek. Teröristlerden temizlenen ilçelerimizde imar çalışmaları başladı.







Ne dedim fezlekeler verilsin terör örgütüne silah taşıyanların, destek verenlerin dokunulmazlıkları kaldırılsın ve yargıya gidilsin. Kim suçluysa cezasını çeksin.







"GİDİN BAKIN PİSLİK SOKAKLARDA AKIYOR"







Cumhurun başı olarak diyorum ki buralardaki tarihi eserler dışında her yeri yıkalım ve yeniden yapalım. Ben buraları gezmiş biriyim. Kanalizasyon yapısı yok, gidin bakın pislik sokaklarda akıyor. Ben dedim ki Hakkari'nin merkezi Yüksekova olsun. Hakkari'yi nasıl şehir merkezi yapmışlar anlamıyorum. Havalimanı'nı Yüksekova'ya yaptık, tümen de orada.







Bir de Cizre var. Cizre zaten tarihi olarak şehir merkezi olmayı hak ediyor. Gidin Şırnak da Hakkari gibi şehir merkezi olmaktan çok uzak. Cizre'yi de teröristler yıktı yaktı.







Bir diğer konu Kanal İstanbul! Kanal İstanbul yapılacak, kim ne derse dersin yapacağız.







SURİÇİ SİT ALANI İLAN EDİLMİŞTİ







Algı operasyonunu bu milletin düşmanlarının eline bir fırsat olarak vermemeliyiz. Suriçi 1998 yılında kentsel SİT alanı olarak ilan edilmişti. Ancak bu planlanan adımlar maalesef yapılamadı. Biz bu bölgeyle ilgili ilk adımları 2012 yılında attık. İmar planları, riskli alanları hem belediyelerden kaynaklanan sorunlar hem de terör ortamı nedeniyle beklenen ilerleme sağlanamadı. Hem Sur'u tarihi kimliğiyle uygun bir görünüme kavuşturacak, hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürecekleri konutları yapacağız. Silopi'de ağır hasarlı yapıların yıkımı için tebligatlar ilgili kişilere ulaştırıldı. İlk 282 konutluk projenin hazırlıkları devam ediyor. Cizre'de de tebligatlar sürüyor. Operasyonların sürdüğü ilçelerde kentsel dönüşüm yoluyla bu şehirlerin sadece teröristlerden değil olumsuz şartlardan da temizlenmesi sağlanacaktır. Devletin görevi sadece yapıları değil gönülleri de imar etmektir. Cumhurun başı olarak burada ağır, orta, az hasarlı dinlemeden sadece tarihi eserleri bir kenara koyarak diğerlerinin tamamını yıkmamız.







Buraların altyapısı diye bir şey yok. Buralardaki belediyeler malum anlayışın temsilcisi olarak altyapı gibi bir şeyler yapmadılar. Buralara gittiğinizde bütün pislik caddede, sokakta akar. Ne atık su, ne yağmur suyu kanalını görürsünüz. Bir teklifim vardı, 'Hakkari şehri Yüksekova olarak değişsin'. Çünkü Hakkari topoğrafik yapı olarak bir şehir yapısında değil. Orayı nasıl şehir yapmışlar, anlamak mümkün değil. Fakat Yüksekova topoğrafik yapı itibarıyla şehir olmaya aday bir yer. Bir defa tümen orada. Havalimanını da yaptık. Kaçakçılığın en yoğun olduğu bölge de orası. Bütün bunları engellemek hem de huzurlu bir şehir inşa etme noktasında Yüksekova çok isabetli bir adım olacaktır. İkinci yer Cizre. Cizre zaten tarihi itibarıyla bir şehirdir. Cizre'nin yeniden şehir olması lazımdır. Şırnak'a şehir demek mümkün değil. Cizre hakikaten şehir olarak, tarih, kültür, medeniyet olarak ev sahipliği yapmıştır.







YENİ BİR KİMLİK YENİ BİR KİŞİLİK...







Buralara yeni bir kimlik, yeni bir kişilik kazandırmak hükümetimizin en büyük başarısı olacaktır. İnsanoğlu için barınma ihtiyacı temel ihtiyaçlar listesinin ilk sırasında yer alır. Doğru dürüst altyapısı olmayan, insani ihtiyaçların pekçoğunu karşılayamayan vatandaşların yaşamasına benim gönlüm elvermiyor. Konut projelerine büyük önem veriyorum. KİPTAŞ Türkiye'de toplu konut alanında en başarılılardan biri oldu. Rahmetli Turgut Özal döneminde kurulan TOKİ 2002 yılı sonuna kadar sadece 43 bin konut yapmışken şu anda 710 bine ulaşmış vaziyette. Göreve geldiğimizde Türkiye'de bölünmüş yol neydi biliyorsunuz. 6 bin 100 km. bölünmüş yola biz 17 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Biz toplu konutta artık özgün mimariyi, yerel mimariyi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz.







2023'e kadar 1 milyon 200 binlik bir rakama doğru gidelim diyoruz. Kanalistanbul yapıldığı anda her iki tarafında gerçekten İstanbul'un şanına yakışır konutlarla farklılık arzetmesi gerekiyor. Buna da hep 'olur mu canım' diyenler çıktı. Arkadaşlar Kanalistanbul olacak, kim ne derse desin yapacağız. Marmaray için 'yok canım yapılamaz' dendi. Olacak dedik, yaklaşık 3 yıl oldu. 130 milyon kişi Marmaray'dan geçti. Bu yıl sonuna kadar inşallah Avrasya Tüneli bitiyor. Ahırkapı'dan girecek Haydarpaşa Lisesi'nin arkasından çıkacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşallah 26 Ağustos'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Ağır vasıtalar artık birinci ve ikinci köprüden geçemeyecekler. Böylece İstanbul ulaşımında bir rahatlama meydana gelmiş olacak.







BANKACILAR TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZLERİNİ LÜTFEN DÜŞÜRSÜN







Türkiye'nin 2023'e kadar 6 milyon konuta ihtiyaç duyacağı hesaplanıyor. Vatandaşlarımızın sadece içinde oturacakları değil kendisine yüksek hayat kalitesi sunacak konutlara sahip olmasını istiyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın da bu imkanlara sahip olması gerekir. Burada tüketici kredilerindeki faizi lütfen daha da düşürsünler. Birbirlerine bakarak değil, katılımcı kuruluşlar, markaları baz alarak değil. Onlar da bu oranları düşürsünler ki, konut kredisi alan vatandaşımız rahatlasın.











TOKİ'nin yatay mimari, mahalle mimari konseptiyle bu doğrultuda takdir ettiğim adımlar attığını görüyorum, inşallah görmeye de devam edeceğim. Alan itibarıyla sınırlı olduğumuz yerlerde dikey mimari kullanılabilir. Ama sıkıntı olmayan yerlerde bizim özgün, yatay mimarimizi kullanmamız lazımdır. Müteahhitlerimiz de ister istemez kendilerini yenilemek durumunda kalıyor. Şehirlerimiz geliştikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Kentsel dönüşüm böyle bir ihtiyacın ürünüdür. Akıllı şehirler diye ifade ettiğimiz şehirle teknolojinin entegrasyonun konusunda çok önemli ilerlemeler var.











Belediyeler otopark için ücret alıyorlar. Ama otopark yapımına gelince hiçbir projede otopark var mı, yok mu diye kontrol etmezler. Bir yangın olduğu zaman itfaiye aracı o yangını söndüreceği yere dahi ulaşamaz. Geçenlerde Bomonti'de böyle bir olay oldu ve itfaiye aracı çok çok aşağı bir yerde kaldılar. Oradan oraya hortum uzatmak için itfaiye erleri cansiperhane bir savaş verdi.







ARTIK DİKEY YAPILAŞMADAN YATAY YAPILAŞMAYA GEÇME ZAMANI







Refah seviyesinin artmasına paralel olarak insanların şehirlerden beklentisi değişiyor. Artık dikey yapılaşmadan, yatay yapılaşmaya geçmemizin zamanı gelmiştir. Kanalistanbul çevresinde kesinlikle müsaade edilmemelidir diyorum. Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerimizde bu istikamette atılması gereken adımları görüyorum. Şehir merkezlerinin ortasında 30-40 katlı binalar yükseliyor, bu olacak şey değil. İnsanların toprakla, yeşille, çevreyle daha yakın ilişki içerisinde olması gerekiyor. Kaldırımlar gibi yayaların kullanımına tahsis edilen yerlerin otobüslerin işgal ettiklerini görüyorum. Aslolan insan. İnsana imkan hazırlayacaksın. Yaya yollarıyla, bisiklet yollarıyla. Engelli dostu dizaynıyla insan öncelikli şehirler inşa etmesi çabası içerisinde olmamız gerekiyor.







Engelli dostu şehirler kurmakta gerideyiz. Bunun da adımını atmamız lazım. Şehirlerimizi yenilerken tarihimize de sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Selçuklu, Osmanlı ve akıllı mimari vardır. Yabancılar geldiği zaman kendileri söylüyorlar "Bunu galiba tarihinize uygun olarak yaptınız" diyorlar. Mesele esere o ruhu vermektir. Eserler müessirleriyle değerlidir, bunu böyle bilmemiz lazım. Süleymaniye'ye baktığımızda Sinan'ı görürüz. Bunu bizim yaygınlaştırmamız gerekiyor. Okullar, hastaneler, adalet saraylarında bu hassasiyetin gözetilmesi için çaba gösterdim, göstermeyi de sürdürüyorum.