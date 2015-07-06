

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.







Mesajında, "Gülümseyen yüzü ve gülümseten sözleri ile tarih ve kültürümüzün seçkin bir siması olan Nasreddin Hoca, yüzyılların ötesinden günümüze uzanarak bizi aydınlatmaya devam eden önemli bir değerimizdir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:







"Nasreddin Hoca, halka doğruyu tavsiye eden ve onu aydınlatan gönül eri, alim ve arif bir münevver; mizahı da bu süreçte keskin bir dil olarak kullanan yaman bir söz ustasıdır.







Sembollerle dolu ve ince hakikatlere işaret eden fıkralarıyla Anadolu insanının gönlünde müstesna bir yer edinen Nasreddin Hoca, kültürel hazinemizin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.







Nasreddin Hocamız, çağdaşları olan Mevlana Cellalettin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Seyyit Mahmut Hayrani, Ahi Evran gibi, Haçlı seferlerine ve Moğol akınlarına maruz kalmış Anadolu'nun vatan haline gelmesinde büyük emekleri olan gönül erlerimizden biridir. Aslında fıkrada mayaladığı göl Anadolu, maya tutan su ise Anadolu insanıdır."







Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:







"Anadolu insanının hoşgörü, dostluk, iyimserlik ve barış gibi yüce hasletlerinin timsali olan Nasreddin Hoca'nın yaşatılması ve yeni nesillere anlatılması bakımından büyük önem taşıyan Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.







Bu duygu ve düşüncelerle, Nasreddin Hocamızı saygıyla, rahmetle anıyor, onu doğru anlayan ve anlatan çalışmaların artmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."