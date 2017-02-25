

AK Parti, 16 Nisan'da yapılacak referandum oylamasına 50 gün kala kampanyasını tanıtıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'na gelmesi planlanan yaklaşık 40 bin partiliye, “50 gün boyunca çalmadık kapı bırakmayın” mesajını verecek. Tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı mesajı okunacak. 15 Temmuz gecesi yaşananların özel olarak işleneceği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüntülerde yer alacak. Toplantı ile beraber AK Parti'nin halk oylaması kampanyası fiilen başlayacak. Başbakan Yıldırım, toplantının ardından partisinin merkez karar ve yönetim kurulunu toplayacak. Yıldırım, akşam da eski milletvekilleri ve eski il başkanları ile yemekte buluşarak, referandum kampanyası için katkı isteyecek.



TURKUAZ PLATFORM: Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı 11.00'de başlayacak. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın salona girişte partilileri selamlamaları için turkuaz renkli bir platform kuruldu. Parti yöneticileri salonun ortasında, partililer ise tribünlerde yer alacak.



YABANCI MİSYON: 123 yabancı misyon şefine davet gönderildi. Yalnızca Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri salonda olacak. Yurtdışından misafir olmayacak. Diğer siyasi partilerin yöneticilerine ise davetiye gitmedi.



GRAFİTİ İLE ‘EVET': Salon içerisine kırmızı-beyaz, turuncu-beyaz ve mavi-beyaz renklerde “Evet” yazıları asıldı. AK Parti Gençlik Kolları'na bağlı gençlerin grafiti ile yazdıkları “Evet”ler de salonda yer aldı.



SLOGANLAR EKRANDAN: AK Parti, bugünkü tanıtım için toplam 6 slogan hazırladı. Sloganlar, Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında kürsünün arkasında bulunan dev ekrandan kamuoyu ile paylaşılacak. Referandum için hazırlanan 6 şarkı da salondaki partililere dinletilecek.



ÖZEL DAVETLİLER: Kuruluşundan bu yana AK Parti'de görev almış, ihraç veya istifa yoluyla ayrılmamış bütün yöneticiler tanıtım toplantısına özel olarak davet edildi.







kaynak:habertürk