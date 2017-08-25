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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MABEYN KÖŞKÜ'NDE TORUN MESAİSİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mabeyn Köşkü'nde Torun Mesaisi
Tarih : 25 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mabeyn Köşkü'nde Torun Mesaisi(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflarını "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" notu ile paylaştı.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN MABEYN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ

Erdoğan bugün Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan'ı da götürmüştü. Torunuyla birlikte Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra katıldığı programın ardından Mabeyn Köşkü'nde bulunan çalışma ofisine geçti.

"BUGÜNKÜ MESAİ ARKADAŞIM ÖMER TAYYİP"

Erdoğan burada torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çalışma ofisinde çeklidiği üç kare fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı. "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" notu ile paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan ile torunu Ömer Tayyip masa üzerinde bulunan bir kağıdı inceliyor.

Bilal Erdoğan ve Reyyan Erdoğan'ın oğlu olan Ömer Tayyip, 2007 yılında ABD'de dünyaya gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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