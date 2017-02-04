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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KANSER' MESAJI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KANSER' MESAJI
Tarih : 04 Şubat 2017, 13:55
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kanser' Mesajı(9/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kanser Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, dünya genelinde 10 milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor." diyerek kansere ve kanserle mücadeleye dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanser hastalığı, maalesef günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor. Ülkemizde her yıl 175 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, dünya genelinde 10 milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Yüzde 90 oranında dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kanser asla tedavi edilemez değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde. Tütün, alkol ve hareketsizlik gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız.










Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan    Kanser    Mesajı    haber

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