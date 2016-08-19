CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.
Erdoğan burada babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'ın kabirlerini ziyaret edip dua okudu.
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