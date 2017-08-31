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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSLAM ÜLKELERİNE MYANMAR ÇAĞRISI: ÇÖZÜM İÇİN ÇABALAYIN


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Ülkelerine Myanmar Çağrısı: Çözüm İçin Çabalayın
Tarih : 31 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Ülkelerine Myanmar Çağrısı: Çözüm İçin Çabalayın(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

İSLAM ÜLKELERİ LİDERLERİYLE TELEFONDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

MYANMAR İÇİN TELEFON TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Kurban bayramının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya'da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çekti. Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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