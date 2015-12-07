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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANUKA BAYRAMI MESAJ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANUKA BAYRAMI MESAJ
Tarih : 07 Aralık 2015, 15:52
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı Mesaj(7/10)8


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Musevilik inancına sahip tüm vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik ettiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"Bizler, toplumsal, kültürel, siyasal ve beşeri yapımızdaki çeşitlilikleri zenginlik olarak algılayan, din ve inanç özgürlüğüne saygıyı esas alan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun, insanlarımızın bu coğrafyada yüzyıllardır beraberce barış içinde yaşamalarını sağlayan bu gelenek, ülkemizin bölgede ve dünyada takdirle izlenen yükselişinde de önemli bir pay sahibidir.



Özellikle son 13 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, aziz milletimizin birlik, beraberlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmenin yanı sıra tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamalarını da mümkün kılmıştır. Bu düşüncelerle, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere, kendi inançları doğrultusunda kutlamakta oldukları Hanuka Bayramı vesilesiyle huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Hanuka  Bayramı  Mesaj    haber

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