Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:34
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklamalar(6/10)4


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:



Sayın Putin ile görüşmemizde ne Rusya'nın ne Türkiyenin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. Bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta tekrarlıyoruz. Türk vatandaşlarının vize alma zorunluluğu da insanlarımız arasındaki beşeri münasebetlerimize mani oluyor. Bu konuları ele alacağız. Putin ile ele alacağımız en önemli gündem maddesi Suriye'dir. 911 km'lik bir sınıra sahip olan Türkiye'nin konumu her şeyin üstündedir. Masum sivillerin hunharca katledilmesine daha fazla sessiz kalamayız. Ateşkese önem veriyoruz. Krizin çözümü için Rusya ile ortak çalışmaya devam edeceğiz.



SORU - CEVAP



BAŞBAKAN YILDIRIM İLE KÜLLİYE'DEKİ SÜRPRİZ ZİRVEDE NE KONUŞULDU?



Kabine revizyonu hükümetin gündeminde yok. Dün yapılan katılım programının ardından biraraya gelişimiz, şu anda tabiki devlette atılan bazı adımlar var. Bu adımlarla ilgili beraber görüşmemiz gereken konular vardı. Bunları paylaşma fırsatı bulduk.



BELEDİYELERDE BAZI TASARRUFLAR OLACAK MI? AK PARTİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?



Doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Resmen böyle bir görev tevdi edilmesi halinde atılacak adımları görme ,imkanınız olacak. Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse tabii ki yeniden ele alınıp değerlendirme olabilir. Tabii ki ciddi istişareler neticesinde olacaktır. Belli bir bölgenin temsil edildiği değil 81 vilayetin temsil edildiği bir yapının oluşması benim şiarım olmuştur.



KILIÇDAROĞLU'NUN PARTİLİ CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMALARI



Yoruma gerek bulmuyorum. Sadece kendine bir tavisyem var. öncelikle kendi siyasi tarihinin geçmişini okusun. 'Aykırı sese tahammülüm yok, gereğini yaparım' dedi. Tavsiyem şu; siyasi tarihi hele hele partisinin siyasi geçmişini iyi öğrensin.



 



kaynak:haber3








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Flaş  Açıklamalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER