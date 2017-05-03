

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:







Sayın Putin ile görüşmemizde ne Rusya'nın ne Türkiyenin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. Bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta tekrarlıyoruz. Türk vatandaşlarının vize alma zorunluluğu da insanlarımız arasındaki beşeri münasebetlerimize mani oluyor. Bu konuları ele alacağız. Putin ile ele alacağımız en önemli gündem maddesi Suriye'dir. 911 km'lik bir sınıra sahip olan Türkiye'nin konumu her şeyin üstündedir. Masum sivillerin hunharca katledilmesine daha fazla sessiz kalamayız. Ateşkese önem veriyoruz. Krizin çözümü için Rusya ile ortak çalışmaya devam edeceğiz.







SORU - CEVAP







BAŞBAKAN YILDIRIM İLE KÜLLİYE'DEKİ SÜRPRİZ ZİRVEDE NE KONUŞULDU?







Kabine revizyonu hükümetin gündeminde yok. Dün yapılan katılım programının ardından biraraya gelişimiz, şu anda tabiki devlette atılan bazı adımlar var. Bu adımlarla ilgili beraber görüşmemiz gereken konular vardı. Bunları paylaşma fırsatı bulduk.







BELEDİYELERDE BAZI TASARRUFLAR OLACAK MI? AK PARTİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?







Doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Resmen böyle bir görev tevdi edilmesi halinde atılacak adımları görme ,imkanınız olacak. Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse tabii ki yeniden ele alınıp değerlendirme olabilir. Tabii ki ciddi istişareler neticesinde olacaktır. Belli bir bölgenin temsil edildiği değil 81 vilayetin temsil edildiği bir yapının oluşması benim şiarım olmuştur.







KILIÇDAROĞLU'NUN PARTİLİ CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMALARI







Yoruma gerek bulmuyorum. Sadece kendine bir tavisyem var. öncelikle kendi siyasi tarihinin geçmişini okusun. 'Aykırı sese tahammülüm yok, gereğini yaparım' dedi. Tavsiyem şu; siyasi tarihi hele hele partisinin siyasi geçmişini iyi öğrensin.







kaynak:haber3