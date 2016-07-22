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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 22 Temmuz 2016, 15:19
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklama(9/10)6


Erdoğan'ın konuşamasından önemli satır başları



Askeri elbiselerini giymek suretiyle terörist eylemin olduğu geceydi. Bir hafta geçti. Sizler millet olarak bir duruş sergilediniz. Sizlere bir çağrı yaptım, meydana yürüyelim dedim. Meydana yürüdünüz. Size karşı uçakları havalandırdılar, tankları yürüttüler fakat sizler halkın gücü olarak bütün bu teknolojik imkanları durdurunuz. Onlar paslı yüreklerle yürüdüler, sizler imanlı yüreklerinizle onları durdurdunuz ve geri püskürttünüz. Bu yürüyüşünüz, sizlere son duyuruyu yapana kadar devam edeceksiniz.

BU UTANMAZ, SAYGISIZ, SEVİYESİZ...

Kula kulluk edenler Pensilvanya'da. Hala utanmadan sıkılmadan bu millete oradan hakaret edecek kadar seviyesizler. Benim vatandaşıma Bu saygısız, utanmaz, seviyesiz insanlara benim milletim dik duruşu ile gereken cevabı verdi. Bu duruşumuz devam edecek. Safları sıkı tutun. Milletimi hiçbir şekilde parçalayamayacaklar. Zafer inananlarındır.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan  Flaş  Açıklama    haber

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