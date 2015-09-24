

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bayram namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmeler ve olası geçiş süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esed'siz bu sürecin olması veya geçiş sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir ama asıl olması gereken muhalefetin, bir defa Esed'le zaten bir Suriye geleceğini kimse görmüyor. 300-350 bin vatandaşın ölümüne neden olan bir kişiyi, bir diktatörü kabul etmeleri mümkün değil" dedi.







Bayram namazını Emirgan Hamid-i Evvel Camii'nde kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede ağırlıklı olarak Suriye ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.