CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CİZRE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cizre'de yaşanan hain saldırıyı şiddetle kınarken, saldırının faillerini lanetledi.
Cizre'de yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör saldırılarıyla ülkenin huzuruna kastedenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyeceğini belirtti.
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