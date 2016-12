Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da raylı sistem açılışı ve 72 adet tramvay taşıtının hizmete alım töreninde konuştu. CHP Milletvekili Eren Erdem'in Rus kanalında dile getirdiği Türkiye'nin DAEŞ'e sarin gazı sattığı iddiasına tepki gösteren Erdoğan, "Bu nasıl ihanettir. Kendi partisinden niye ses çıkmıyor" dedi.







Erdoğan'ın açıklamaları:







"DEĞERLİ BAŞBAKANIMIZLA BİRLİKTE..."







Şehir içindeki raylı sistemleri yeniliyoruz. Şehir merkezi ile üniversite arasında modern bir metro sistemi yapılarak ulaşım yeraltına alınacak. Bölünmüş yollar konusunda da Konya adeta bir devrim yaşadı. 167 kilometrelik bölünmüş yol ağına 800 kilometre daha bölünmüş yol ilave ettik. Antalya, Mersin ile, Kapadokya ile bütünleşen Konya, İstanbul, İzmir ile bir adım mesafesine yaklaştı. Konya her alanda yeni Türkiye'nin her alanda lokomotif şehirlerinden biri olacaktır. Bugün de Türkiye'ye başbakan göndererek o şanlı günleri yaşattığını Konya göstermiştir. Değerli Başbakanımızla birlikte Konya'nın yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz.







"BAŞIMIZA RUSÇU KESİLDİLER"







Konya tarihin hiçbir döneminde başkentlik asaletini kaybetmeyen bir şehir olmuştur. Konya bugün de ülkemizin öncü şehirlerinden biridir. Hz. Mevlana'nın manevi mirasına başarıyla sahip çıkan Konya ile iftihar ediyoruz. Maalesef ülkemizde Konya duruşunun asaletinden nasibini almayanlar da var. Türkiye'nin başı hangi ülke ile sıkıntıya düşse gidip o ülkenin yanında saf tutanları ibretle izliyoruz. Rusya ile yakın ilişkiler kurduğumuzda bizi batıya sırtımızı dönmekle suçlayanlar vardı. Şimdi de Rusya ile bir gerilim yaşıyoruz. Bunlar hemen başımıza Rusçu kesildiler. Bizi İrancı olmakla itham edenler aramızda görüş ayrılığı olunca İrancı kesildiler. Aynı durum tüm dünyaya uyarlanabilir.







"SÖZDE EŞ BAŞKAN HELİKOPTER BOMBALADI DİYOR"







Böyle dönemler herkesin eteğindeki taşları döktüğü günlerdir. Bu ülke ile bu millet ile hiçbir aidiyet bağı hissetmeyenlerin hezeyanlarını her gün duyuyorsunuz. Diyarbakır'da Fatih Paşa Camii'nin yakılması hadisesinde bir kez daha şahit olduk. Bir sözde Eş Başkan çıkıyor, devlet helikopteri ile bombaladı diyor. Bunlar bakar kör. Bu nasıl helikopter ki, minare yıkılmıyor, altta kapılar yanmaya başlıyor. Aynı zihniyet bölgede yaşayan insanların hayatlarını zindana çeviren hendeklere methiyeler düzüyor.







CHP'Lİ EREN ERDEM'E TEPKİ: BU NASIL İHANETTİR!







Huzur tesis edilinceye kadar bu mücadele orada devam edecek. Durmak yok, aynı kararlılıkla devam edecek. Aynı şekilde Kurşunlu Camii'ni yakanlar bunun bedelini ödemeye devam edecekler. Yabancı bir devlet kanalında kendi devletini kimyasal silah satmakla suçlayanlar ihanet çemberine dahil oluyorlar. Kendi partisinden bir ses var mı? Bu nasıl bir ihanettir. Sen nasıl olur da Suriye gibi bir terör devletine sarin gazı vermekle suçlayabilirsin? Bunu partisinin içinde barındıranlara yazık.