Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon euroya Everton'a transfer olan Cenk Tosun'la ilgili "Az para değil. Hayırlı, uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Cenk Tosun'un Everton'a transferini değerlendirirken "Az para değil. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Röportajın bir kısmı şu şekilde:

*Cenk Tosun'un Everton'a transferi gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bu transfer cari açığın kapanmasına katkı açısından çok önemli bir gelişmedir" dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?

"Ekonomi Bakanımız, Başbakan Yardımcımız böyle dediyse onun üstüne bir şey söylenmez. Az para değil. 27 milyon euro. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: haberinburada