Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ederek, bu mübarek bayramın millete, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi, kurtuluşa vesile olması temennisinde bulundu.



Bu bayrama, pek çok meselenin sebep olduğu buruklukların yanı sıra, meseleleri çözme iradesinin varlığını da görmenin sevinciyle girildiğine işaret eden Erdoğan, iki ay önce 15 Temmuz gecesi, tarihte görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kalınıldığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker elbisesi giymiş teröristlerin, milletin tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini ve silahlarını yine millete çevirdiğini kaydetti.



Ülkenin, o gece, hem bir darbe girişimine hem büyük bir terör eylemine hem de gizli bir işgal teşebbüsüne maruz kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Milletimiz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye'yi ele geçirme girişimini, tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı vücudunu siper ederek, dünyada eşine ender rastlanır bir kahramanlıkla engelledi. Tarihe altın harflerle kazınacağına inandığım bu mücadelenin bedeli 241 şehit, 2 bin 194 yaralı oldu. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için 15 Temmuz gecesi ne kadar karanlık başladıysa, 16 Temmuz sabahının da o derece aydınlık doğduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün Türkiye, 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlü, çok daha kararlı, çok daha dinamiktir. Milletimiz, kendi iradesini hiçe sayan, darbeyle, terörle, şiddetle ülkesine boyun eğdirebileceğini, devletini ele geçirebileceğini sananlara açık bir mesaj vermiştir. Bu tür niyetlerle yola çıkanlar, artık bilmelidirler ki, karşılarında 570 bin kişilik ordusuyla, 260 bin kişilik polisiyle birlikte, 7'den 70'e 79 milyonluk milletiyle bir Türkiye'yi bulacaklardır. Bunun en müşahhas örneğini, 7 Ağustos'ta Yenikapı Mitingi'nde gördük. Milletimiz, her kesimden, her görüşten, her düşünceden insanıyla, o gün o meydanda tüm dünyaya mesajını verdi."