

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinden sonra, ihracatçılarla bir araya geldi. Konuşmasına, 15 Temmuz girişiminde halkın mücadelesini, birliğini, iş dünyasının işine daha sıkı sarılmasının, vatandaşın bu süreçte 11 milyar dolarını TL'ye çevirmesinin önemine işaret ederek başlayan Erdoğan, bu süreçte bankalara da görev düştüğünü ifade etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 16 Temmuz'da Panama ve Guatemala'ya göndereceği heyetin gidişini iptal etmeyerek işine dört elle sarıldığını vurgulayan Erdoğan, buna karşılık finans sektöründe bazı engellemelerin olduğu bilgisini, sert sözlerle eleştirdi: "Ama kamu bankası, ama özel banka. Eğer bu dönemi fırsata çevirmeye kalkarlarsa biz de devlet olarak gereğini yaparız ve onlar da ondan sonra kapımızı kolay kolay açamazlar, çalamazlar. Milletin parasıyla çalışıyorsunuz, milletin parasıyla çalıştığınız böyle bir dönemde eğer kalkıp da bu ülkede yatırımcımızın önünü açmaz, onu daha da daraltır ve hemen basit bir olayda 'geriye çağırma' gibi bir anlayışın, mantığın içerisine girerse, kusura bakmasınlar açık ve net söylüyorum ben bunu 'ihanet' diye değerlendiririm."