Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Ayder Yaylası'nın şuan ki haliyle ilgili sitem eden Erdoğan, "Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Burayı İnşallah devlet olarak da özellikle duracağız. Ayder'i kentsel dönüşüm ile hakikaten şanına yakışır hale getireceğiz." dedi.

"AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK!"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Burayı İnşallah devlet olarak da özellikle duracağız. Ayder'i kentsel dönüşüm ile hakikaten şanına yakışır hale getireceğiz.

İçişleri Bakanımız ile Uzungöl'ü görüştük. Aynı değişim dönüşümü Uzungöl'de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı. Otel olayına girmeleri halinde Rize rahatlayacak. Anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizin tahribine asla müsaade etmemeliyiz.

"ASIL İMTİHANIMIZ 2019"

Şimdiden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yol açık, gökten ne yağar ki yer kabul etmez ya. Bu vesile ile bir kez daha tüm kardeşlerime teveccühleri için teşekkür ediyorum. Halk oylaması ile geçtiğimiz yeni yönetim sisteminde çıta yükseldi. Biz yüzde 34,4 ile iktidara gelmiştik. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50+1 oy. İş şimdi kolay değil, daha zor ama çalışacağız. Siz, zoru Allah'ın izniyle kolay kılacaksınız.

Mahalli idareler seçimi var. Mart 2019. Çok iyi bir netice almamız gerekiyor ki 2019 kasımındaki parlamento ve başkanlık seçimini de çok daha güçlü kılalım. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için önümüze psikolojik bir bariyer çıkartılabilir. Asıl imtihanımız 2019 kasımında yapılacak seçimler olacaktır. Geçmişte milletvekili seçimlerinde ulaşabildiğimiz en yüksek oy, yüzde 49.5 iken mahalli idareler seçimlerinde, bunda düşüş gördük. Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı değişim yapmak zorundayız. Genel başkan olarak bu konuda, kardeşlerim, kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Belde seçimlerinden başladık, şimdi ilçe ve il seçimleri var.

"DEVLETİ BİZ YÖNETİYORUZ"

Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil, o isimlerin acaba, halkla iletişimi nasıl. Aslolan bu. Devleti biz yönetiyoruz, hükümetimiz ben de Cumhurbaşkanı olarak bir gayretin içindeyiz ancak, istediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekorlar kıralım, bütün bunlar eğitimde, sağlıkta bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı, peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan gönülleri kazanmak.

Kaynak: haberinburada