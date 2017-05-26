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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AVRUPA'NIN KALBİNDE 5 GÜÇLÜ MESAJ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AVRUPA'NIN KALBİNDE 5 GÜÇLÜ MESAJ
Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:18
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'nın Kalbinde 5 Güçlü Mesaj(10/10)9


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun kalbi olan Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde 5 önemli mesaj verdi. Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'e Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden ele alınacağı bir zirve toplanması, fasıllarla ilgili yeni yol haritası açılması, vize muafiyeti ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.



NATO Devlet Başkanları Zirvesi'nde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana mesajı terörle mücadele üzerine oldu. Erdoğan, NATO'nun terör tehdidine karşı daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. DEAŞ gibi bir terör örgütünün bir başka terör örgütüyle etkisiz hale getirilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, 30 dakika kadar görüştüğü Almanya Başbakanı Merkel ve diğer NATO temsilcilerine, FETÖ'cüleri barındırmamaları talebini iletti.



 



kaynak:ahaber








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