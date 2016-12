Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anne özlemini yaşamımın her anında hisseden biri olarak, ülkemdeki her bir anneyi kendi annem gibi görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin, sabır, fedakarlık, koruyuculuk, kollayıcılık, şefkat, sevgi ve merhamet gibi hasletlerin timsali, aile ve toplum hayatının yapı taşları olduğunu belirterek, anneliğin, en yüce duygularının başında geldiğini, annelerin çocuklarını sınırsız sevmesinin, onlara kin tutmamalarının, fedakarlıktan çekinmemelerinin herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.







Toplumun huzuru, güvenliği ve saadetinin, her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin mükemmelleşmesinin de anne ve babanın görevlerini yerine getirmeleriyle, çocuklarından sevgi ve merhameti eksik etmemeleriyle mümkün olduğunu kaydetti.







Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:







"Millet olarak, her zaman olduğu gibi, sabır ve dayanışmaya, müsamaha ve fedakarlığa, birlik ve beraberliğe, kardeşlik duygularımızın güçlenmesine muhtacız. 'Cenneti annelerin ayakları altında' gören bir inancın mensupları olan bizler, ülkemizin ve milletimizin huzurlu, mutlu bir geleceğe ulaşabilmesi için annelerimizin kalbini kırmama hassasiyetini yaygınlaştırmaya özen göstermeliyiz. Adeta bir anne duyarlılığı sergilemek suretiyle, komşumuza, dostumuza, insanımıza 'öf bile demekten' imtina etmeliyiz. Anne özlemini yaşamımın her anında hisseden biri olarak, ülkemdeki her bir anneyi kendi annem gibi görüyorum."







Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:







"Yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken, annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Bu duygularla tüm annelerin, anneler gününü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."