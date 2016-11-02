

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Afrika ülkelerine FETÖ uyarısında bulunarak; 'Afrikalı dostlarımızın desteklerini artarak sürmesini diliyoruz' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;



* Türkiye Afrika arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceğine inandığımız bu forumun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İkinci Türkiye Afrika Zirvesi'nde aldığımız kararların uygulanmasıyla ilgilidir.



* Afrika Birliği ile yürüttüğümüz çalışmaların somut bir adımıdır. Afrika Birliği Komisyonu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Sınırların anlamını yitirdiği dünyanın bir köye dönüştüğü bir süreçten bahsediyoruz.



* Bir şekilde hissediyoruz. Dünyanın bir köşesindeki hadiseden anında haberdar olabiliyoruz. Ülkeler ve kıtalar arasındaki ticaret hiç olmadığı kadar canlı. Küreselleşme olgusunun bazı Batılı ülkeler tarafından yanlış anlaşıldığına şahit oluyoruz.



* Bu kesimler küreselleşmeyi tek tip olarak algılıyor. Tek bir yönetim sisteminin diğer ülkelere dayatıldığını görüyoruz. Toplumların hassasiyetlerini, tarihi ve kültürel özellikleri dikkate almayan bir anlayış hakim.



* Ekonominizi büyütmek mi istiyorsunuz. Dünya Bankası ve IMF'dir. Faiz arttırmakla mümkün olacağını söylerler. Altyapı projeleri ve savunma sanayinde sizin için belirlenen sınırların dışına çıkmanız istenmez. Demokrasi tanımına tabi olmanız gerekir. Küresel sistemde yer almanız için mevcut düzeni kayıtsız şartsız kabul etmelisiniz.



* Bundan Afrikalı, Asyalı dostlarımız da payını alıyor. Afrikalı kardeşlerimizin kültürü dikkate alınmıyor. Modern bir kölelik düzeni, yeni bir sömürgecilik modelidir bu.



* Bu yeni kolonyalizm modelinde ellere ve ayaklara vurulan prangalar, şimdi ülke ekonomimize zihinlerimize vurulmak isteniyor. Özgüvenimiz törpüleniyor. Siz bilmezsiniz, beceremezsiniz. Anlayış bu.



* Türkiye ve Afrika'nın tarihi itiraz ve direnişin tarihidir. Kurtuluş Savaşı'nda bizler, sizler ise antikolonyal dönemde büyük bir itiraz üzerine kurduk. Bizler ikinci sınıf insan olmaya itiraz ettik. Yeryüzünün lanetlileri olmayacağımızı belirttik. Afrikalılar özgürlüklerini lütufla değil, dişleri ve tırnaklarıyla kazandılar.



* Bu kazanımlarımızdan asla taviz vermeyiz. Yapıcı eleştirilere hatta en sert eleştirilere de açığız açık olmak zorundayız. Bize parmak gösterilmesini de kabul edemeyiz. Adeta bir mürebbiye edasıyla istikamet çizilmesini de kabul etmeyiz. Belli ülkelerin üretici konumda olduğu, diğerlerinin sadece tükettiği sistemi benimseyemeyiz.



* Hem Afrika ülkelerinde çatışmaları körükleyecek hem de ceremesini çeken mağdurlara kapılarınızı kapatacaksınız. Şu an Batı'nın yaptığı bu değil mi? Ondan sonra Aylan bebeği alacaksınız dergilerin kapağına sömürü aracı olarak resmini koyacaksınız. Dürüst değiller, samimi değiller. Aynı şeyi Ümran bebeğe yapacaksınız.



* Kusura bakmayın böyle adaletsizlik olmaz. Böyle insan hakları savunuculuğu, demokrasi olmaz. Biz haklı olduğumuz ülkemiz, Afrikalı kardeşlerimiz için itirazımızı yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz.



* Afrikalı kardeşlerimizin yol göstericilere ihtiyacı yok. Yol arkadaşlarına ihtiyaçları vardır bunu böyle bilmeliyiz. Afrika açılımını başlattığımız 2005'ten beri Afrikalı kardeşlerimizi kader ortağı olarak görüyoruz. Afrika atasözünde şöyle der; bir gün yağmur toprağın derinliklerinde nüfus etmez, denir. Yani anlık değil sürekli. Kültür turizm eğitim işbirliğinin gelişmesini, kıtadaki altyapının güçlenmesini hedefliyoruz.



* Özellikle gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Kıymetli dostlarım kardeşlerim gerek Afika kıtası başta olmak üzere diğer coğrafyaları etkileyen konuların içinde sizlerde biliyorsunuz en önemlisi terördür. Terör küreselleşiyor.



* Bugün lokal terör örgütlerinden ziyade; DAEŞ, PKK, El Kaide, FETÖ, Boko Haram gibi bu tür terör örgütlerinden bahsediyoruz. Dünyada hiçbir ülke bağışıklık kazanmamıştır. Tunus'ta, Paris'te, Türkiye'de meydana gelen terör eylemleri bu durumu ortaya koymuştur. Başarısız darbe girişimi de terördür.



* Faili ise FETÖ'dür. Devlete sızan bu yapı kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Afrika kıtası ülkelerinin bu örgüte karşı çok hassas olması gerekir. Yarın çok geç oldu diyebilirsiniz. Biz yaşadığımız için siz kardeşlerimizi uyarıyorum. Hamdolsun bu ihanet teşebbüsü boşa çıkarıldı. Afrikalı dostlarımıza özellikle teşekkür ediyorum.



* Dini kavramları kullanan bu örgüt tüm dünyaya tehdittir. 170 ülkenin gençlerini zehirleyen, devlet kademelerine sızma çalışmalarına devam eden bir terör örgütüdür. Kimi dostlarımız FETÖ'nün faaliyetlerine son verme konusunda adımlar attı. Afrikalı dostlarımızın desteklerini artarak sürmesini diliyoruz. Zira uluslararası terörle mücadelede, dayanışma şarttır. Bu tehdit yarın çok çok büyük boyutlara ulaşmış olacaktır. Çocuklarımızın ve ailelerin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Maarif vakfını kurduk.



* Son 14 yılda attığımız adımlarla dış ticaretimiz 350 milyon doları aştı. Müteahhitlik çalışmalarımız dünyada ikinci sırada. Anabileşenlerden biri ekonomik ve ticari ilişkiler. 40 Afrika ülkesiyle ticari ve ekonomik anlaşma imzaladık. 39 ülkede malum büyükelçiliklerimiz var. Fakat bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz süratle Afrika'nın tümünde büyükelçiliklerimizin olmasıdır. Bunları başaracağız.